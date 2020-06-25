РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 25 июн. Молодежь подмосковного Подольска раздала брошюры по поправкам в Конституцию РФ прохожим округа, сообщается в группе «Комитет по делам молодежи городского округа Подольск» в соцсети «ВКонтакте».

«В Подольске 24 июня юные активисты округа напомнили горожанам, насколько важно прийти на голосование и выразить свою гражданскую позицию. Волонтеры раздали на улицах города всем желающим информационные брошюры, в которых содержится вся актуальная информация по поправкам в Конституцию Российской Федерации», - говорится в сообщении.

В России с четверга стартовало голосование по вопросу одобрения изменений в Конституцию Российской Федерации. В Подольске насчитывается свыше 265,8 тысячи избирателей. На территории округа будет работать 141 избирательный участок, в том числе 2 УИК в местах временного пребывания граждан. Общероссийское голосование по вопросу одобрения изменений в Конституцию РФ пройдет 1 июля, однако избиратели смогут проголосовать и заранее – с 25 по 30 июня.