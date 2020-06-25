РИАМО – 25 июн. Специалисты Роскачества рассказали, как вернуть деньги за товары, которые по ошибке пробили в магазине, а на самом деле их не покупали, говорится в сообщении пресс-службы Роскачества.

По словам заместителя руководителя Роскачества Александра Борисова, если покупатель платит деньги за товар, который не приобретал, – это обман потребителя.

«За это предусмотрена ответственность в виде штрафа по статье 14.7 КоАП РФ «Обман потребителей», в том числе обмеривание, обвешивание, обсчет при реализации товара. И неважно, умышленно вам пробили в чеке неприобретаемые товары или случайно», - сказал Борисов.

Для того, чтобы вернуть деньги за товар, который по факту не покупался, в Роскачестве советуют сначала попробовать договориться с магазином мирным путем. Отсутствие покупаемого товара в сумке при его наличии в чеке помогут установить камеры видеонаблюдения в торговом зале. Если видеозаписей нет, то нужно потребовать произвести сверку по номенклатуре товара. На помощь также можно привлечь свидетелей. Например, знакомых, с которыми совместно совершали покупки.

Кроме того, можно сделать запись в книге жалоб или на сайте магазина, где нужно указать свои контакты (адрес, телефон). Ответ должен прийти в течение пяти дней. В сложных ситуациях, которые требуют внутреннего расследования, ответ может быть дан в течение 15 дней.

В крайнем случае можно обратиться в Роспотребнадзор, если магазин не пошел навстречу. Надзорное ведомство вправе провести проверку, в частности, затребовать проведение сверки относительно товаров и вырученных средств и привлечь магазин (юридическое или должностное лицо) к ответственности.

Штрафы за эти правонарушения не столь велики, от 10 до 40 тысяч рублей. Однако если потребители будут занимать принципиальную позицию, то обращения в совокупности создадут немалый накопительный эффект по общей сумме штрафов и станут серьезным основанием для администрации магазина пересмотреть свою политику в отношении своего же покупателя.

Подробнее о том, как можно вернуть деньги за товар, который не покупался, можно на сайте Роскачества: https://rskrf.ru/tips/protection/kak-vernut-dengi-za-tovar-kotoryy-vy-ne-pokupali/.