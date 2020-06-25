РИАМО - 25 июн. Председатель Московской областной думы, секретарь подмосковного отделения «Единой России» Игорь Брынцалов проголосовал по вопросу внесения поправок в Конституцию РФ на избирательном участке в школе №21 микрорайона Дзержинский Балашихи, передает в четверг корреспондент «РИАМО в Балашихе».

Основной день голосования по поправкам в Конституцию назначен на 1 июля, однако отдать свой голос можно уже с четверга. Это сделано ради удобства и безопасности граждан.

«Важно наше будущее - будущее всей страны. Это (Конституция – ред.) основной закон, который не менялся уже 27 лет. Самое главное, чтобы в этот закон внесли все необходимые поправки, которые продиктованы временем. Сегодня с учетом пандемии совсем другие условия», - сказал Брынцалов.

Он напомнил, что предложенные поправки направлены на соблюдение социальной справедливости, сохранение суверенитета России и ее целостности.

Спикер регионального парламента подчеркнул, что поправки будут приняты, если граждане страны их поддержат.

Брынцалов также отметил, что голосование по Конституции проходит с соблюдением всех противоэпидемиологических норм.

В Подмосковье насчитывается 5,8 миллиона избирателей, для участия в голосовании по Конституции в регионе открыли более 4 тысяч «классических» участков и свыше 2 тысяч площадок на открытом воздухе.

Ранее о важности участия в голосовании жителям Подмосковья напомнил губернатор Андрей Воробьев.