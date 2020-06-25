РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 25 июн. В подмосковном Подольске могут запретить производство асфальтобетонной смеси и переработку цветного металла в промзоне «Северная», сообщила первый зампред совета депутатов городского округа Любовь Ушанева.

В рамках партпроекта «Народный контроль» единороссов Ушанева приняла участие в совещании председателя комитета по строительству и архитектуре администрации Подольска Сергея Цаплинского. На нем рассмотрели проблемы микрорайона Силикатная-2. В обсуждении приняли участие представители инициативной группы жителей, собственники земельных участков ООО «Руссоль», ООО «Вторчермет». Приглашенные собственники ООО «СтройИнвест-3» на совещание не явились несмотря на то, что это предприятие по производству асфальтобетонной смеси работает с нарушением санитарно-защитной зоны.

«Жители неоднократно обращались на публичных слушаниях по проекту внесения изменений в правила землепользования и застройки с просьбой убрать из условно-разрешенных видов использования территории КУРТа-27 (промзоны «Северная» - ред.) строительную промышленность. Сейчас этот вопрос обсуждается на рабочих комиссиях с комитетом по архитектуре и градостроительству Московской области и находится на постоянном контроле в совете депутатов», - написала Ушанева в своем Instagram-аккаунте.

Жители микрорайона Силикатная-2 также пожаловались на периодические нарушения во время производственного процесса со стороны ООО «Вторчермет», которое допускает выбросы в атмосферу металлической пыли, взрывы, грохот при переработке лома цветных металлов. Более того, в утвержденных правилах землепользования и застройки на территории округа нет вида разрешенного использования земельного участка для нужд металлургии и тяжелой промышленности.