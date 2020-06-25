РИАМО - 25 июн. Председатель комитета Мособлдумы по вопросам образования, культуры и туризма Олег Рожнов принял участие в голосовании по поправкам в Конституцию РФ в Краснознаменске и отметил, что голосование в Подмосковье организовано на высоком уровне, он также подчеркнул, что все поправки очень важные.

«Во-первых, я участвовал не раз в онлайн-совещаниях по подготовке, она велась масштабно. Обсуждались тонкие моменты. Сегодня все на высоком уровне. Вот эта клеящаяся штука, чтобы не нести грязь с улицы на участок. Все отмечено стрелками на вход и выход, дистанция социальная отмечена желтыми полосками. Все организованно неплохо. Я проверил на себе, перерегистрировался сюда, (на участок – ред.) c места своей прописки к месту проживания. Оказался в списках, все работает и хорошо организовано», — сказал Рожнов.

Он также рассказал о значимости поправок в Конституцию. Депутат отметил, что, когда в 1993 году принималась Конституция, еще не было понятно, как будет развиваться государство.

«Сейчас, уже последние 20 лет, мы живем в самостоятельном и мощном государстве, о переходных моментах речи не идет. Какие-то важные вещи уже важно занести в основной закон. Для меня как для председателя комитета по вопросам образования, культуры и туризма приоритет семьи, для нас это основополагающая ячейка», — отметил парламентарий.

Он обратил внимание, что поправки в Конституцию касаются и культурного наследия, которое тоже является важным вопросом.

Рожнов также подчеркнул, что важными также являются вопросы, связанные с чиновниками.

«Если пришел на государственную службу, должен отказаться от второго гражданства и вида на жительство. Хочешь иметь вид на жительство, тогда не приходи на службу нашего государства», — отметил Рожнов.

Парламентарий добавил, что все поправки в Конституцию очень важные.

«О каждой поправке можно говорить как об отдельном и очень важном моменте, который необходимо отразить в основном законе. Я сталкиваюсь в Сети с какими-то провокаторами, это либо очень недалекие люди, но либо они получают деньги от людей, которым неинтересно укрепление нашего государства», — заключил депутат.

В четверг стартовало голосование по поправкам в Конституцию РФ. Избирательные участки будут работать до 1 июля включительно с 08:00 до 20:00.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев еще раз напомнил жителям региона о важности участия в голосовании по вопросу внесения поправок в Конституцию. В Подмосковье насчитывается 5,8 миллиона избирателей, для участия в голосовании в регионе открыли более 4 тысяч «классических» участков и свыше 2 тысяч площадок на открытом воздухе.

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