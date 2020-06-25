РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 25 июн. Рабочие приступили к монтажным работам на тепловой подстанции микрорайона Климовск в Подольске, сообщается в группе «МУП «СЕЗ» в соцсети «ВКонтакте».

«В соответствии с планом работ в настоящее время выполняются монтажные работы на ЦТП-7 (центральной тепловой подстанции - ред.) в микрорайоне Климовск», - говорится в сообщении.

Каждое лето сотрудники управляющей организации МУП «СЕЗ» проводят ремонтно-профилактические работы, в том числе по автоматике управления насосами.