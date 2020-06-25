РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 25 июн. В микрорайоне Кузнечики Подольска в четверг установили шатры для голосования по поправкам в Конституцию РФ в шести дворах, сообщается в группе «ТУ в микрорайоне Кузнечики» в соцсети «ВКонтакте».

В России с четверга стартовало голосование по вопросу одобрения изменений в Конституцию Российской Федерации. Для удобства жителей микрорайона Кузнечики Подольска голосование будет проводиться и вне избирательных участков, непосредственно на дворовых территориях и на общественных пространствах.

«Так, с 25 июня с 10:00 до 15:00 шатры будут установлены во дворах многоквартирных домов: улица Генерала Смирнова, дома 18, 10; Бульвар 65-летия Победы, дом 12/1; Флотский проезд, 11; улица Академика Доллежаля, дома 24, 31, 22, 2/1, 2/2, 4, 18; улица Генерала Варенникова, 2; Генерала Стрельбицкого, 3», - говорится в сообщении.

Для удобства жителей домов, прилегающих к бульвару 65-летия Победы, будут работать шатры на бульваре 65-летия Победы. Там смогут проголосовать избиратели, включенные в списки для голосования на избирательных участках №№ 1131, 2377.