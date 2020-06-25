РИАМО - 25 июн. Летчик-космонавт легендарного «гагаринского» отряда, почетный гражданин Звездного городка и Московской области Борис Волынов проголосовал по поправкам в Конституцию РФ и призвал всех жителей региона серьезно отнестись к этому голосованию.

«Я считаю, что каждому нужно выразить свою точку зрения. Каждый шаг вперед — это прогресс. К этому (голосованию по поправкам в Конституцию - ред.) нужно отнестись серьезно, не просто так, <…> галочку поставил и убежал. Это серьезный документ, <…> требующий вашей точки зрения. Думаю, вы найдете правильное решение и проголосуете так, как требует жизнь», — сказал Волынов.

Волынов — дважды Герой Советского Союза, последний ныне живущий космонавт из первого отряда космонавтов СССР. Свой первый полет он совершил 15 января 1969 года на космическом корабле «Союз-5», а 6 июля 1976 года провел второй полет на корабле «Союз-21». Общий налет Волынова составляет 52 суток, 7 часов и 17 минут.

В четверг стартовало голосование по поправкам в Конституцию РФ. Избирательные участки будут работать до 1 июля включительно с 08:00 до 20:00.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев еще раз напомнил жителям региона о важности участия в голосовании по вопросу внесения поправок в Конституцию. В Подмосковье насчитывается 5,8 миллиона избирателей, для участия в голосовании в регионе открыли более 4 тысяч «классических» участков и свыше 2 тысяч площадок на открытом воздухе.

Что нужно знать о голосовании по поправкам в Конституцию РФ в Московском регионе>>