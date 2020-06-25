РИАМО - 25 июн. В ближайшие дни в Подмосковье и столице сохранится жаркая погода, 27 июня температура воздуха может вновь побить рекорд тепла, сообщается на сайте «Метеоновости».

Небольшие дожди пройдут в регионе 26 июня, а в конце дня возможны гроза и порывистый ветер. Температура воздуха ночью составит плюс 14-16 градусов, по области — до 11. Днем без осадков, воздух в Москве прогреется до плюс 27-29 градусов, в Подмосковье – до плюс 25-30 градусов.

«Температура воздуха в Московском регионе превышает привычные показатели на 4-6 градусов, а в субботу, вероятно, состоится новый рекорд», - говорится в сообщении.

Переменная облачность без осадков ожидается 27 июня. Ночью в Москве столбики термометра покажут плюс 16-18 градусов, по области — до плюс 13 градусов. Днем в столице воздух прогреется до плюс 30-32 градусов, по области - до плюс 27-32 градусов. Может быть установлен рекорд температуры. 27 июня 2013 года термометры показали ровно 32 градуса.

Жара сменится грозовыми дождями и ветром 28 июня. Температура воздуха в столице составит плюс 18-20 градусов, в Подмосковье — плюс 15-20 градусов. Днем местами пройдут кратковременные дожди, возможны грозы. В Москве температура днем повысится до плюс 26-28 градусов, по области — до плюс 23. При грозе ветер в порывах усилится до 12-17 метров в секунду.