РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) – 25 июн. В подмосковных Люберцах компания ООО «Сити групп» компенсирует ущерб экологии на сумму почти 50 миллионов рублей за незаконное размещение отходов, говорится в сообщении пресс-службы министерства экологии и природопользования Московской области.

«Арбитражный суд Москвы вынес решение по иску Минэкологии к ООО «Сити групп», которое арендует земельный участок в городском округе Люберцы на улице Котельнической. Компания была уличена в незаконном размещении отходов. В ходе административного расследования специалисты отобрали пробы отходов для расчета ущерба почвам, сумма которого составила 49,2 миллиона рублей», – говорится в сообщении.

Ранее в ходе административного расследования инспекторы эконадзора установили, что арендатор участка принимал и размещал на открытом грунте отходы производства и потребления. Участок относится к землям поселений, его назначение – для производственных целей. Компания была оштрафована. Теперь по решению суда компании-нарушителю предстоит возместить ущерб.