РИАМО - 25 июн. После возвращения к работе Государственный исторический музей в Москве будет пускать посетителей преимущественно по электронным билетам, сообщил журналистам в четверг директор музея Алексей Левыкин.

«Я все-таки предлагаю всем воспользоваться именно этой системой: это позволит выбрать удобное время. Мы решили технический вопрос, теперь не надо обменивать билеты онлайн - достаточно поднести штрих-код, чтобы пройти на территорию музея», - сказал Левыкин.

Он добавил, что при посещении музея граждане должны соблюдать масочный режим. Если посетитель забыл средства индивидуальной защиты, то он сможет приобрести их в кассах музея.

На фоне улучшения ситуации с коронавирусом с 16 июня в Москве открылся ряд музеев. При этом посетители культурных учреждений должны носить маски и перчатки, а также соблюдать социальную дистанцию.

Исторический музей вернется к работе 1 июля. Первых посетителей встретит камерный оркестр.