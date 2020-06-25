РИАМО (МЫТИЩИ) - 25 июн. В городском округе Мытищи открылись в четверг в 8:00 117 участковых избирательных комиссий, они будут работать до 20:00 ежедневно, сообщается в Instagram-аккаунте администрации горокруга.

В четверг стартовало общероссийское голосование по вопросу внесения изменений в Конституцию Российской Федерации. Голосование будет проходить с 25 июня по 1 июля.

«Голосуем на одном из 117 избирательных участков. Найти свой избирательный участок можно по ссылке http://www.cikrf.ru/services/lk_address/. Если нет возможности прийти на избирательный участок, можно проголосовать на дому. Для этого в срок до 17:00 1 июля позвоните в свою УИК (или попросите родственников это сделать)», - говорится в сообщении.

Номер телефона УИК можно узнать, пройдя по этой же ссылке. К вам придут в удобное для вас время, на ручке двери оставят пакет для голосования. Когда вы сделаете свой выбор - пакет для голосования заберут и доставят на участок.

Для соблюдения санитарно-эпидемиологических норм на все участки в достаточном количестве переданы средства индивидуальной защиты, санитайзеры, персональные ручки.

С текстом поправок можно ознакомиться на сайте Конституция2020.рф или в чат-боте, который запустил Мособлизбирком. Он доступен в мессенджерах Telegram, Viber, а также в соцсети «ВКонтакте». Задать вопросы и получить консультацию можно в Территориальной избирательной комиссии Мытищ по телефону: 8 (495) 581-60-48.⠀

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