РИАМО (КРАСНОГОРСК) - 25 июн. В лечебных учреждениях подмосковного Красногорска возобновили плановую вакцинацию детей, сообщается на официальном сайте администрации горокруга.

«В Красногорске возобновилась плановая вакцинация детей. С 25 июня открылась запись на прием в детских поликлиниках к педиатрам и узким специалистам. Самозапись уже доступна через систему ЕМИАС», - говорится в сообщении.

В лечебных учреждениях введены повышенные меры безопасности.

«У нас открыты процедурные прививочные кабинеты для приема детей первого года жизни и детей до 18 лет, которым необходима вакцинация. Также открыты консультативные приемы врачей-специалистов и педиатров», - сказала заместитель главврача по поликлинической работе по детскому населению ГБУЗ МО «Красногорская городская больница №2» Светлана Силкина.

К штатной работе постепенно возвращаются все медицинские учреждения региона.