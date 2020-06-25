РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 25 июн. В подмосковных Люберцах с начала ремонтного сезона завершили ремонт 18 дорог, говорится в сообщении пресс-службы администрации муниципалитета.

«Ремонт дорожного покрытия продолжается на территории городского округа Люберцы. В настоящее время работы проведены на 18 дорогах», - сказал заместитель главы администрации Родион Грошевик.

Он добавил, что выполнено асфальтирование семи дорог в Малаховке по улицам: Красноармейская, 1-я Красная заря, проезд между 1-й и 2-й Первомайской улицами, Островского, Спортивная, Полевая, Цветная.

В Люберцах отремонтированы дороги по адресам: улицы Гоголя, Воинов-Интернационалистов, Кирова, Авиаторов, Третьего Интернационала и Хлебозаводская (от улицы Южной до Котельнического проезда). Также заасфальтированы две дороги в деревне Токарево поселка Томилино на улицах Горького и Луговой.

Грошевик уточнил, что работы продолжаются на 10 дорогах на улицах Прудовая, Старые овражки, Белинского, Добролюбова, участке улицы Карла Либкнехта (от Парковой до Новой), 3-е Почтовое отделение, от улицы Полубоярова вдоль дома №90, а также в поселке Томилино от улицы Гаршина и Горбунова, в деревне Егорово на улице Комсомольская, в деревне Чкалово на улице Горького.

До конца июля запланировано отремонтировать еще шесть автомобильных дорог в Люберцах и поселке Октябрьский.

Стоимость работ составит 169,3 миллиона рублей. Финансирование ведется за счет субсидий дорожного фонда Московской области и местного бюджета.