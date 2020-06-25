РИАМО (КРАСНОГОРСК) - 25 июн. Жители подмосковного Красногорска могут посетить онлайн-выставку, посвященную их земляку - участнику парада Победы, говорится в сообщении пресс-службы музея Победы.

«Онлайн-выставку о земляке - участнике парада Победы подготовил Красногорский филиал музея Победы», - говорится в сообщении.

Новую онлайн-выставку разместил на сайте Красногорский филиал музея Победы. Виртуальная экспозиция «Орел Карпат» открылась в рамках проекта «Приближение. История в деталях».

«Выставка рассказывает об участнике парада Победы, жителе Красногорского района Александре Семеновиче Океанове. Интернет-пользователи увидят снимки и оцифрованные документы из фондов филиала, узнают о судьбе фронтовика. Среди раритетов - китель, удостоверение участника парада Победы, фотографии», - добавляется в материале.

Александр Океанов родился 3 мая 1923 года в Архангельской области. В июне 1941 года он был призван на службу в Красную армию. После окончания ускоренного курса Златоустовского военно-инженерного училища сразу же попал на войну. Ему, молодому офицеру, доверили руководить боевым подразделением на передовой. На Кавказе он воевал командиром саперного взвода, а затем был переведен в Черноморскую группу войск Закавказского фронта.

«Герой прошел долгую фронтовую дорогу: форсировал реки Днепр, Днестр и Одер, брал город Мукачево на Украине, города Михайловце и Гуменне на территории современной Словакии. Яркой страницей в его военной биографии стало одно из сражений в Карпатах», – отмечается в сообщении.

Александр Океанов с 20 бойцами десять дней отражал контратаки противника, уничтожив более 200 вражеских солдат. После этой битвы его прозвали «Орлом Карпат».

Красногорский филиал музея Победы - уникальный военно-исторический музей, освещающий темы военного плена и истории антифашистского движения среди иностранных военнопленных в годы Великой Отечественной войны.

Они сражались за Родину. Спецпроект «Лица Победы»>>