РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 25 июн. В подмосковном Подольске все желающие могут бесплатно сдать анализы на антитела к Covid-19, в медучреждениях началось массовое тестирование, в настоящее время анализы взяли более чем у 3,2 тысячи человек, сообщила «РИАМО в Подольске» главный врач Подольской городской клинической больницы №3 Марина Черногорова.

Подольская городская клиническая больница №3 первой в округе начала тестировать население на антитела к новому коронавирусу с 15 мая. За это время взяли анализы более чем у 3,2 тысячи человек. Сначала тестировали сотрудников всех лечебных учреждений, чтобы определить, у кого есть иммунитет, и как ему лучше контактировать с населением. Затем в городе нужно было открывать детские сады, поэтому обследовали воспитателей, в настоящее время их проверяют уже второй раз. Теперь тестируем школы.

«В Подольской городской клинической больнице №3 поток пациентов один из самых больших в Московской области. В настоящее время началось массовое тестирование, мы приглашаем всех желающих, кто прикреплен к нашему медучреждению. Также все желающие могут бесплатно сдать анализ на антитела (IgM и IgG) в своих поликлиниках и больницах по месту жительства. Это важно для того, чтобы выявить иммунные клетки, которые вырабатывает организм в результате контакта с вирусом. Также анализ нужен для проведения планового лечения и при оформлении санаторно-курортной карты», - сказала Черногорова.

По ее словам, для забора анализов на антитела в медучреждениях выделили отдельные кабинеты, которые работают с 7:30, кровь сдают натощак. Сдающие анализы не пересекаются с другими потоками пациентов. Чтобы сдать анализ, нужно прийти в свою поликлинику или записаться через систему записи в сети Интернет.

Она отметила, что на бесплатные анализы на антитела берут кровь из вены. Тестирование делают каждый день, и результаты готовы через сутки. Анализ можно получить с помощью СМС или через мессенджер WhatsApp, либо посредством телефонного звонка. Если будут обнаружены ранние антитела, то к заболевшему направят доктора на дом, врач проверит самочувствие и назначит лечение.

Если у человека выявят ранние антитела IgM, значит, болезнь протекает в настоящее время, и нужно на две недели уйти в самоизоляцию. Если поздние IgG - можно вести обычную жизнь, уже есть иммунитет, можно быть спокойным, что не заразитесь, а также никого не заразите. Бывает пополам - ранние и поздние, тогда самоизоляция нужна всего на одну неделю. При желании тест на антитела можно повторить через две недели и делать это регулярно.