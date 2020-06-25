РИАМО - 25 июн. Государственный исторический музей с 1 июля возобновляет работу, специально для этого разработана группа мер, направленная на безопасность граждан, а первых посетителей встретит камерный оркестр Antonio-orchestra, сообщил журналистам директор музея Алексей Левыкин.

«В день открытия посетителей в 10 утра будет встречать концерт. Оркестр Antonio-orchestra. Это короткое музыкальное приветствие будет для всех тех, кто подойдет к музею к 10 утра», - сказал Левыкин.

Он добавил, что для безопасной работы музея был предпринят ряд мер, которые направлены на безопасное пребывание посетителей в здании.

«Это и вопросы дезинфекции музея в процессе работы, и система по приему посетителей, чтобы сохранить безопасную социальную дистанцию для сотрудников и посетителей. Дать более-менее расширенную возможность для работы, в том числе использовать предоставленную нам возможность работы по организации экскурсий», - добавил Левыкин.

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