РИАМО - 25 июн. Региональное информационное агентство Московской области (РИАМО) возглавило рейтинг подмосковных медиаресурсов за первый квартал 2020 года, рейтинг подготовлен компанией «Медиалогия».

РИАМО стало самым цитируемым подмосковным СМИ в указанный период. Далее в тройке лидеров расположились интернет-ресурс Mosregtoday.ru и газета «Подмосковье сегодня».

В топ-10 рейтинга вошли одно информагентство (РИАМО) и одна радиостанция («Радио 1»), а также четыре интернет-ресурса и четыре газеты.

Основой для построения рейтинга стал индекс цитируемости «Медиалогии». Рейтинг построен на основе базы СМИ, которая включает в себя более 57 тысяч наиболее влиятельных источников.

Региональное информационное агентство Московской области рассказывает о жизни в Московском регионе. Обладая широкой корреспондентской сетью, РИАМО агрегирует новости со всех частей Подмосковья, а также наиболее важные новости Москвы и России.

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