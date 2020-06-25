РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) – 25 июн. Жителям подмосковных Люберец напомнили, что они могут записывать на аудио и видео действия сотрудников ГИБДД, говорится в сообщении службы пропаганды БДД отдела ГИБДД МУ МВД России «Люберецкое».

«В настоящее время основная масса участников дорожного движения активно использует аудио- и видеоаппаратуру. Использование средств аудио- и видеозаписи может пригодиться в случае возникновения спорных вопросов при дорожно-транспортном происшествии; стимулирует к более корректному поведению как участников дорожного движения, так и сотрудников ГИБДД, предупреждает противоправные действия, обеспечивает противодействие фактам коррупции», – говорится в сообщении.

Гражданин имеет возможность использовать все имеющиеся средства фото-, аудио- и видеофиксации при общении с инспекторами ДПС, при возникновении конфликтных ситуаций, либо иных, нарушающих законные права, которые в последующем возможно использовать в качестве доказательств.

Существует ряд ограничений, касающийся распространения полученных в ходе общения сотрудника и водителя видео- и аудиоматериалов. Размещение в интернете видеозаписей, сделанных участниками дорожного движения или сотрудниками Госавтоинспекции, в которых фигурируют персональные данные, доступные для просмотра неопределенному кругу лиц, будет являться нарушением закона.

Сотрудники Госавтоинспекции, согласно действующему законодательству, при общении с участниками дорожного движения также имеют право использовать видео- и звукозаписывающую аппаратуру.