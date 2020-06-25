РИАМО - 25 июн. Компания «Аэрофлот» занимается перевозкой пассажиров за рубеж только при наличии у них разрешения на въезд в принимающую страну, сообщает ТАСС.

Ранее СМИ писали о том, что самолеты «Аэрофлота», несмотря на закрытие международного авиасообщения из-за пандемии коронавируса, якобы совершают «эксклюзивные» пассажирские рейсы за границу.

«Аэрофлот» развивает грузовую сеть на пассажирских судах по самым востребованным направлениям. <…> В случае, если пассажирский салон самолета не используется под грузы, допустимо его использование для перевозки пассажиров из Москвы, но только тех, кому разрешен въезд в страну назначения», — сказал представитель авиакомпании Михаил Демин.

По его словам, среди таких пассажиров — дипломаты, иностранные подданные, россияне с двойным гражданством или видом на жительство другого государства.

Демин подчеркнул, что если на борт самолета попадет пассажир, не имеющий права на въезд в страну назначения, то авиакомпании выставит штраф миграционная служба.

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25 ИЮНЯ

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