РИАМО (КРАСНОГОРСК) - 25 июн. Жители подмосковного Красногорска могут проголосовать по поправкам в Конституцию РФ на 118 избирательных участках, сообщается на официальном сайте администрации горокруга.

«Для удобства граждан и в целях профилактики рисков, связанных с распространением коронавирусной инфекции, голосование по поправкам в Конституцию продлится неделю - с 25 июня по 1 июля. Избиратели смогут отдать свой голос на 118 УИКах муниципалитета», - говорится в сообщении.

Участковые избирательные комиссии будут открыты с 8:00 до 20:00 ежедневно.

«Если нет возможности прийти на избирательный участок, можно проголосовать на дому. Для этого в срок до 17:00 по московскому времени 1 июля необходимо позвонить в свою УИК. К вам придут в удобное для вас время, на ручке двери оставят пакет для голосования. Когда вы сделаете свой выбор, пакет для голосования заберут и доставят на участок», - добавляется в материале.

Для соблюдения санитарно-эпидемиологических норм на все участки в достаточном количестве переданы средства индивидуальной защиты, санитайзеры, персональные ручки.

С текстом поправок можно ознакомиться на сайте: Конституция2020.рф или в чат-боте, запущенном Мособлизбирком. Он доступен в мессенджерах Telegram, Viber и соцсети «ВКонтакте». Ссылка: Za-bot.ru. Дополнительную информацию можно получить по телефону Территориальной избирательной комиссии Красногорска: 8(495)562-40-10.