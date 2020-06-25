РИАМО (КРАСНОГОРСК) - 25 июн. Тем, кто приходит голосовать по поправкам в Конституцию РФ в подмосковном Красногорске на избирательных участках, выдают одноразовые ручки, а также индивидуальные средства защиты, сообщается на официальном сайте администрации горокруга.

В четверг проходит первый день голосования по поправкам в Конституцию РФ.

«Все члены комиссии и наблюдатели обеспечены средствами индивидуальной защиты. Пришедшим голосовать выдаются маски, перчатки и одноразовые ручки. Все контактные поверхности и места для тайного голосования будут проходить регулярную дезинфекцию», - говорится в сообщении.

В местах для голосования организованы пункт температурного контроля при входе, место для дезинфекции рук, специальные указатели, что обеспечит соблюдение социальной дистанции и исключение пересечения участников голосования при движении.

Горячая линия ЦИК РФ: 8-800-200-00-20, ТИК Красногорска: 8(495)562-40-10.

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