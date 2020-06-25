РИАМО - 25 июн. Советский космонавт Петр Климук проголосовал в четверг по поправкам в Конституцию на участке в Звездном городке, он подчеркнул, что поддерживает все поправки.

«Горжусь Звездным городком, горжусь своей Родиной, горжусь всем тем, что в стране делается и сейчас поправки в Конституцию своевременные. Конституция – это основной наш закон, по которому мы живем. Здесь наши и обязанности, здесь наши и права», — сказал Климук.

Он также добавил, что гордится тем, что люди вносили предложения в Конституцию и очень много поправок было сделано.

«Я все эти поправки поддерживаю, потому что я вчера даже посмотрел, как мы проводим праздники. День Победы – это грандиозно, это действительно русский народ, это Россия, и еще раз хочу сказать спасибо (президенту РФ - ред.) Владимиру Владимировичу Путину за своевременное решение вопроса по поправкам в Конституцию», — заключил Климук.

В четверг стартовало голосование по поправкам в Конституцию РФ. Участки будут работать до 1 июля включительно с 8:00 до 20:00.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев еще раз напомнил жителям региона о важности участия в голосовании по вопросу внесения поправок в Конституцию. В Подмосковье насчитывается 5,8 миллиона избирателей, для участия в голосовании в регионе открыли более 4 тысяч «классических» участков и свыше 2 тысяч площадок на открытом воздухе.