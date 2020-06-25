РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 25 июн. Инспекторы ГИБДД подмосковных Люберец в ходе бесед напомнили водителям автобусов и курсантам автошкол округа об ответственности за превышение скорости, говорится в сообщении службы пропаганды БДД отдела ГИБДД МУ МВД России «Люберецкое».

В рамках социального раунда «Некуда спешить» сотрудники службы пропаганды БДД ОГИБДД МУ МВД России «Люберецкое» провели пропагандистские беседы о важности правильного выбора скорости и недопустимости нарушений скоростного режима с работниками автотранспортного предприятия МАП №1 автоколонны №1787 горокруга Люберцы и с курсантами автошкол.

«Автоинспекторы призвали водителей и будущих водителей соблюдать правила дорожного движения, не превышать скоростной режим и напомнили об административной ответственности за данный вид нарушения. Также они отметили важность правильного выбора скоростного режима в зависимости от окружающих условий и контроля за его соблюдением», - говорится в сообщении.

В конце встречи дорожные полицейские раздали участникам листовки с соответствующими рекомендациями.