РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 25 июн. На избирательных участках Подольска во время голосования по поправкам в Конституцию РФ предусмотрены специальные меры безопасности, сообщил «РИАМО в Подольске» председатель участковой избирательной комиссии №4006 Евгений Трифонов.

В Подольске насчитывается свыше 265,8 тысячи избирателей. На территории округа будет работать 141 избирательный участок, в том числе 2 УИК в местах временного пребывания граждан. Общероссийское голосование по вопросу одобрения изменений в Конституцию РФ пройдет 1 июля, однако избиратели смогут проголосовать и заранее – с 25 по 30 июня.

«Для безопасности голосующих предусмотрены определенные меры. В частности, избирателям выдаются одноразовые маски, перчатки, ручки, дезинфицируются руки. Предъявление паспорта происходит без изъятия, а обработка помещений будет проводиться каждый час», - сказал Трифонов.

Он добавил, что, помимо этого, была нанесена соответствующая разметка, люди не пресекаются между собой. Также предварительное голосование, которое проводится с 25 июня, дает возможность безопасно проголосовать всем желающим в удобное для них время.