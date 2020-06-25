РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 25 июн. Более 140 избирательных участков в подмосковном Подольске приступили к работе в штатном режиме в четверг, сообщил «РИАМО в Подольске» председатель комитета по культуре и туризму администрации округа Борис Денисов.

В Подольске насчитывается свыше 265,8 тысячи избирателей. На территории округа будет работать 141 избирательный участок, в том числе 2 УИК в местах временного пребывания граждан. Общероссийское голосование по вопросу одобрения изменений в Конституцию РФ пройдет 1 июля, однако избиратели смогут проголосовать и заранее – с 25 по 30 июня.

«В целом, в четверг все 141 избирательные участки открылись и работают в штатном режиме. Ждем избирателей. На всех участках есть шатры. В людных местах были установлены большие шатры в количестве около 33 штук», - сказал Денисов.

Как отметил председатель участковой избирательной комиссии №4006 Евгений Трифонов, голосование на участке №4006, который находится в школе №33, проходит штатно. Для избирателей округа на всех участках будут доступны три вида голосования: голосование на дому по заявлениям, в специальных шатрах (в рабочие дни с 10:00 до 14:00) и в участковых избирательных комиссиях (с 16:00 до 20:00).

В выходные дни режим работы в шатрах и на участках будет проходить в обратном порядке: в первой половине дня - на участках, а в вечернее время - в шатрах.