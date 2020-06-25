РИАМО - 25 июн. Жена актера Михаила Ефремова Софья Кругликова получит 120 тысяч рублей компенсации за упавшие на ее машину в Москве сосульки, сообщает Федеральное агентство новостей.

В прошлом году зимой на припаркованный кроссовер Suzuki Vitara, принадлежащий Кругликовой, упали сосульки с крыши дома в Плотниковом переулке. Супруга Ефремова потребовала от столичной управляющей компании «Жилищник» компенсационную выплату, но получила отказ.

«Женщина обратилась с исковым заявлением в суд и выиграла дело — теперь ей должны выплатить 120 тысяч рублей за поврежденный джип», — говорится в сообщении.

Вечером 8 июня 2020 года Ефремов пересек двойную сплошную на Садовом кольце, выехал на встречную полосу и врезался в грузовик курьера Сергея Захарова. Водитель фургона умер в больнице. Выяснилось, что Ефремов был в состоянии алкогольного опьянения. В отношении него возбудили уголовное дело, он находится под домашним арестом.