РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 25 июн. Пожилым избирателям в Подольске в возрасте старше 75 лет будут вручать сувениры и сладкие подарки от главы округа во время голосования на дому, сообщил «РИАМО в Подольске» председатель комитета по культуре и туризму администрации округа Борис Денисов.

«Текущий год является годом 75-летия Победы в Великой Отечественной войне. 24 июня состоялся парад Победы в память о параде Победы 1945-го года и в честь этой даты глава округа Николай Пестов подготовил всем ветеранам, детям войны, которым сегодня свыше 75 лет, сувенирные наборы со сладкими подарками и буклетом с фотографиями с передвижной выставки. Они будут вручаться нашим голосующим ветеранам на дому. Также подарки от подольских производителей будут вручаться всем избирателям на участках. Это небольшие пачки конфет», - сказал Денисов.

Он добавил, что голосование по поправкам в Конституцию РФ не предусматривает каких-либо объясняющих причин, почему человек хочет проголосовать на дому. Соответственно воспользоваться такой возможностью могут все желающие вне зависимости от состояния здоровья и возраста.

«Любой житель может обратиться в свою участковую избирательную комиссию и написать заявление для голосования на дому», - пояснил он.

В Подольске насчитывается свыше 265,8 тысячи избирателей. На территории округа будет работать 141 избирательный участок, в том числе 2 УИК в местах временного пребывания граждан. Общероссийское голосование по вопросу одобрения изменений в Конституцию РФ пройдет 1 июля, однако избиратели смогут проголосовать и заранее – с 25 по 30 июня.

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