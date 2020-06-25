РИАМО - 25 июн. Строительство клубного дома «Счастье в Кузьминках» завершено на Зеленодольской улице на юго-востоке Москвы, говорится в сообщении пресс-службы Москомстройинвеста.

«В ближайшее время застройщик планирует получить разрешение на ввод объекта в эксплуатацию, после чего ключи от своих квартир получат 126 семей», – сказала председатель Москомстройинвеста Анастасия Пятова.

Общая реализуемая площадь нового дома составляет более 9,4 тысячи квадратных метров, в том числе более 7 тысяч квадратных метров составляет жилье.



«Счастье в Кузьминках» стал уже третьим объектом, который Группа «Эталон» построила в Москве с начала года.