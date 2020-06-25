РИАМО - 25 июн. По итогам первого квартала 2020 года бюджет Московской области по расходам исполнен на 19,3% (129,7 миллиарда рублей), в 2019 году этот показатель составлял 16,4%, говорится в сообщении пресс-службы Мособлдумы.

Комитет Мособлдумы по вопросам бюджета, финансовой и налоговой политики в ходе расширенного заседания в четверг рассмотрел ход исполнения бюджета региона за первый квартал 2020 года.

«Доходы бюджета региона составили 132,7 миллиарда рублей, процент исполнения — 21,5%. По итогам прошлого года в первом квартале бюджет был исполнен на 18,7%», — говорится в материале.

В первом квартале поступило 113 миллиардов рублей налоговых доходов, из них: налог на прибыль организаций – 45,3 миллиарда рублей; НДФЛ – 40,3 миллиарда рублей; налоги на товары, реализуемые на территории РФ, – 11,4 миллиарда рублей; налог на имущество – 11,4 миллиарда рублей.

Бюджет по расходам исполнен на 19,3%, что составляет 129,7 миллиарда рублей. В прошлом году этот показатель составлял 16,4%.