РИАМО - 25 июн. Парфюмер Жанна Гладкова рассказала, что солнце и жара диктуют собственные правила для использования духов.

По ее словам, в жару запах духов или туалетной воды должен давать ощущение прохлады, он должен быть легким и прозрачным.

«Очень важно, чтобы в ароматах было много оттенков свежести, зелени, цитрусовых нюансов, влажных нот, тогда мы будем ощущать комфорт. Согреваясь на нашей коже, такие ароматы вокруг нас создают атмосферу прохлады», — сказала Гладкова в эфире радио Sputnik.

Она добавила, что летом концентрация аромата никогда не должна быть чрезмерной, особенно днем.

Парфюмер уточнила, что некоторые ароматы на солнце нежелательны, поскольку в жару они звучат «удушающе».

«Это ароматы, в которых развиты шлейфы, то есть древесные, смолистые, ванильные оттенки, пудровые нюансы, потому что они обладают высокой энергией. Согреваясь под солнцем, при большой температуре они начинают очень ярко звучать», — резюмировала Гладкова.