РИАМО - 25 июн. Коломна и Подольск лидируют по числу выявленных случаев заражения коронавирусом за сутки, в них выявлено по 36 случаев инфицирования, сообщает оперативный штаб Московской области по ситуации с Covid-2019.

По 27 новых случаев инфицирования зафиксировали в Одинцове и Красногорске, по 22 – в Мытищах и Наро-Фоминске, 15 – в Щелкове, 14 – в Люберцах и Серпухове, 12 – в Шатуре, по 11 – в Домодедове, Орехово-Зуеве, Раменском и Ленинском округах, 10 – в Луховицах и Химках, девять – в Дмитрове.

По восемь случаев заражения – в Егорьевске, Сергиевом Посаде, Павловском Посаде и Солнечногорске, по семь – в Клину, Ступине и Электростали, по шесть – в Балашихе, Зарайске, Богородском округе, Королеве, Реутове и Чехове, по пять – в Воскресенске, Дубне, по четыре – в Ивантеевке, Котельниках, Кашире, Пушкине, Серебряных Прудах, Озерах и Фрязине, по три в Истре, Краснознаменске, Лотошине, Протвине, Талдоме, Электрогорске и Лыткарине.

По два новых случая инфицирования за сутки – в Бронницах, Дзержинском, Жуковском, Лобне, Рошале и Рузе, по одному – в Долгопрудном, Лосино-Петровском, Можайске, Пущине и Черноголовке, ни одного случая – во Власихе, Волоколамске, Звездном городке, Красноармейске, Молодежном и Шаховской.

За все время в Подмосковье выявили 55 853 случая инфицирования, выздоровели - 29 002 человека, скончались - 832 человека.

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Текстовая трансляция

25 ИЮНЯ

- Свежая карта распространения коронавируса в Подмосковье.

- Эпидемиологическая обстановка негативно сказалась на психологическом состоянии россиян, при этом тяжелее всего приходится людям в возрасте 18-25 и 45-54 лет

Хотим узнать ваше мнение Вгоняет ли вас в депрессию ситуация с коронавирусом? 31% Да, я очень сильно переживаю 31% Нет, я соблюдаю все меры предосторожности 31% Стало немного тревожнее 31% Я спокоен, пока это не коснулось моих близких 31% Мне все равно Результаты

- Подмосковным гостиницам выплатили 270 млн рублей за размещение медиков во время пандемии. В отелях медицинские работники могут с комфортом отдохнуть между рабочими сменами в больницах.

- 10 человек с коронавирусом умерли за сутки в Подмосковье. За время пандемии в регионе умерло 832 человека с Covid-2019.

- Кинотеатры в России могут заработать к 15 июля. Из-за пандемии коронавируса в марте в стране закрыли кинозалы.

- Прирост новых случаев Covid‑19 с начала недели сократился в Москве на четверть. В столице подтверждено 885 новых случаев коронавируса за сутки.

- За сутки в России зарегистрировали 7 113 случаев коронавирусной инфекции. В Подмосковье выявили 467 больных. В Москве - 885.

- За прошедшие сутки в столице скончались 12 пациентов с коронавирусом. Таким образом, общее число жертв пандемии в Москве достигло 3669 человек.