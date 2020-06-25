РИАМО – 25 июн. Депутат Госдумы Василий Власов предложил доплачивать каждый месяц определенную сумму семьям, которые откажутся от места в детском саду, сообщает RT.

Парламентарий уточнил, что в стране до сих пор есть проблема нехватки мест в дошкольных образовательных учреждениях. Одним из решений сможет стать доплата.

«Считаю необходимым предоставить родителям право выбора, который позволит им отказаться от положенного по закону места в детском саду в пользу получения ежемесячной выплаты в размере регионального МРОТ на период, в течение которого их ребенок мог бы находиться в детском саду», — сказано в тексте сообщения Власова.

При этом родители смогут отказаться в любой момент от выплаты и вновь встать на очередь в детский сад. По мнению Власова, такое новшество позволит существенно сократить очереди в детские сады.

При этом те родители, которым необходимо оставлять ребенка в учреждении дошкольного образования, гораздо легче смогут реализовать это право.