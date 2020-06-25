РИАМО (КРАСНОГОРСК) - 25 июн. Самый большой в Московской области лесопарк площадью более 1 тысячи гектаров планируют благоустроить в подмосковном Красногорске, сообщил советник заместителя председателя правительства региона – министра экологии и природопользования Сергей Пальчиков.

Круглый стол по вопросу развития рекреационной зоны «Синичкин парк» на землях лесфонда состоялся в администрации горокруга в четверг. Участие в мероприятии приняли Пальчиков, глава горокруга Эльмира Хаймурзина, гендиректор ГКУ Московской области «Мособллес» Михаил Чиркун, гендиректор ООО «Отрада девелопмент» Николай Гоголь.

«Уже подготовлена проектная документация на будущий парк площадью 1025 гектаров. Это будет самый большой рекреационный парк для спорта и отдыха на землях лесного фонда в Подмосковье и, наверное, на территории нашей страны. Он будет передан в бессрочное пользование в муниципальное учреждение округа Красногорск», - сказал Пальчиков.

Он отметил, что речь идет об участке Государственного лесного фонда, который со всех сторон окружен жилыми массивами, в которых проживают порядка 500 тысяч человек. Есть большой запрос от жителей на благоустройство этого массива, создание условий для спорта и отдыха.

«Некоторое время назад было подписано соглашение между горокругом Красногорск, ГКУ Московской области «Мособллес» и организацией «Отрада девелопмент» о совместных действиях по приведению в порядок лесного участка на территории Красногорска», - пояснил Пальчиков.

По его словам, в рамках соглашения уже провели большую работу. Неоднократно проводились встречи с представителями спортивного сообщества – в советские годы на этой территории проходили известные лыжные маршруты.

Пальчиков отметил, что проектом предусмотрено создание порядка 38 километров конно-пешеходных маршрутов, из них порядка 3 километра освещенных.

«Планируется создание освещенной лыжероллерной трассы. Это очень востребованный вид спорта в последнее время. Совместно со специалистами проложен маршрут порядка 1,5 километра – это будет освещенная лыжероллерная трасса», - добавил Пальчиков.

Кроме того, он сообщил, что предусмотрены лыжно-пешеходные маршруты общей протяженностью более 21 километра, из них освещенных – порядка 7 километров, а также пешеходно-велосипедные маршруты протяженностью 30 километров, из них 7 километров освещенных.

По словам руководителя «Мособллеса» Михаила Чиркуна, комиссия обследует состояние леса.

«Будут вырубаться только сухие, больные и аварийные деревья, которые будут нести угрозу здоровью и жизни граждан», - отметил Чиркун.