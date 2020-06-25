РИАМО - 25 июн. В столице открылся прием заявок на участие в литературном конкурсе имени Корнея Чуковского, писатели со всей страны могут представить свои работы до 13 сентября, говорится в сообщении пресс-службы департамента культуры Москвы.

К участию приглашаются писатели, чьи новые произведения впервые опубликованы на русском языке в год, предшествующий году проведения конкурса, либо в текущем году, но не позднее даты объявления сроков подачи заявок. Подать заявку можно на официальном сайте премии.

«Премией будут отмечать талантливых современных авторов, чьи произведения заслужат высокие оценки в профессиональной среде. Подведение итогов первого конкурса и награждение лауреатов планируются на ноябрь этого года», — сказала заммэра Москвы - глава аппарата мэра и правительства столицы Наталья Сергунина.

Премия будет вручаться в семи номинациях: «Лучшее произведение в прозе для детей до семи лет»; «Лучшее произведение в прозе для детей от восьми до 12 лет»; «Лучший поэтический сборник для детей в возрасте до семи лет»; «Лучший поэтический сборник для детей в возрасте от восьми до 12 лет»; «Лучший перевод на русский язык для детей в возрасте до семи лет»; «Лучший перевод на русский язык для детей в возрасте от восьми до 12 лет»; «Лучшее произведение для детей по мнению читателей».

Работы оценит жюри, в состав которого войдут известные литераторы и эксперты. Победители в каждой из номинаций получат по одному миллиону рублей.

Корней Чуковский — поэт, публицист, литературный критик, переводчик и литературовед, детский писатель, журналист. Самый издаваемый в СССР и современной России автор детской литературы.