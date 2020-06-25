РИАМО - 25 июн. Экотуризм станет приоритетным направлением развития туристической сферы в Подмосковье в нынешнем году, сообщила в четверг заместитель руководителя комитета по туризму Московской области Ирина Шилкина.

В четверг комитет Мособлдумы по вопросам образования, культуры и туризма провел расширенное дистанционное заседание на тему: «Развитие туризма в Московской области после снятия режима повышенной готовности».

«Сейчас для нас самое главное направление – это экотуризм. <…> Также ведутся серьезные разработки по грантам на 70% для создания кемпингов и автокемпингов. Наверное, сейчас это тоже будет важная и новая история, поэтому мы участвуем в переговорах и ищем в нашей области желающих заняться автокемпингами», - сказала Шилкина в ходе заседания.

Она отметила, что автокемпинг может вмещать до шести человек, стоимость размещения составит около 6 тысяч рублей в сутки.

По словам Шилкиной, подмосковные власти понимают, что из-за угрозы распространения коронавируса туристам будет комфортнее проводить время на природе.

Шилкина также сообщила, что в этом году в Подмосковье выделили 16 приоритетных территорий для развития туризма.

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