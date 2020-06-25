РИАМО (БАЛАШИХА) - 25 июн. В Балашихе определили подрядчика на проектирование здания администрации в Балашихе на проспекте Ленина, дом 11, объект планируют ввести в эксплуатацию в 2023 году, говорится в сообщении пресс-службы министерства строительного комплекса Московской области.

Проектирование и строительство объекта административного назначения предусмотрено государственной программой Подмосковья «Строительство объектов социальной инфраструктуры».

«По результатам открытого конкурса на выполнение проектно-изыскательских работ по зданию администрации на проспекте Ленина в городском округе Балашиха контракт заключен с ООО «Межрегионстрой», - сказал министр строительного комплекса Московской области Владимир Локтев.

Он добавил, что новое здание администрации будет построено на проспекте Ленина, дом №11.

«Завершить строительство и ввести объект в эксплуатацию планируется в 2023 году», - подчеркнул Локтев.

Здание будет построено с учетом доступности для маломобильных групп населения.