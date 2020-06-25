РИАМО (МЫТИЩИ) - 25 июн. Плановый прием в поликлиниках городского округа Мытищи возобновлен, сообщил глава округа Виктор Азаров.

Повышенные требования к санитарной безопасности, предотвращающие распространение коронавируса, остаются в силе. До этого момента все специалисты работали только на оказание неотложной помощи и по заболеваниям. Все то время, пока не было возможности вести плановый прием, врачи поликлиник дистанционно контролировали состояние больных, которые нуждаются в постоянном наблюдении.

«С прошлой недели заработала самозапись к участковым терапевтам, врачам общей практики, педиатрам. К врачам-специалистам можно попасть по направлению участкового врача. Чтобы не допустить пересечения потока пациентов, интервал между приемом пациентов у врачей-специалистов составляет 30 минут», - написал Азаров в своем Instagram-аккаунте.

По его словам, в холлах на сиденьях нанесены знаки, обеспечивающие социальную дистанцию. При входе в поликлинику дежурный администратор проводит термометрию и распределяет потоки пациентов: люди с признаками ОРВИ направляются в кабинет неотложной помощи.

Он отметил, что все специалисты протестированы на коронавирус и допущены к работе после получения отрицательных результатов. Весь медперсонал раз в неделю сдает тесты – тщательно за этим следит руководство поликлиник.

«В последние две-три недели эпидемическая ситуация продолжает улучшаться, надеемся, что скоро снижение показателей уровня заболеваемости позволит возобновить и профилактическую работу. Мытищинские поликлиники полностью готовы перейти на обычный плановый режим, включая диспансеризацию. Этого очень ждут наши жители. Есть большой запрос на профосмотры. Как только Минздрав выпустит соответствующее распоряжение, наши поликлинические учреждения приступят и к этой работе. Обязательно об этом сообщим», - добавил Азаров.

Он подчеркнул, что с четверга доступна плановая вакцинация в детских поликлиниках. Оформить самозапись можно через специальный сервис «Электронная регистратура», на портале госуслуг, колл-центр губернатора: 8(800)550-50-30 и по системе «врач-врач».

«Только не забывайте, пожалуйста, о том, что посещать поликлинику необходимо в средствах индивидуальной защиты», - уточнил глава.

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25 ИЮНЯ

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