РИАМО - 25 июн. Народный артист России, член Общественной палаты подмосковного Красногорска Дмитрий Харатьян рассказал, что среди поправок в Конституцию РФ есть крайне важная — государственная поддержка добровольческого движения.

Видеозапись с обращением артиста опубликовала в своем Instagram-аккаунте глава городского округа Красногорск Эльмира Хаймурзина.

«Волонтерское движение — это движение добровольное, от души, от сердца. Это люди, которые хотят помогать другим людям, оказавшимся в тяжелом положении. Очень хорошо, что сейчас в новой Конституции будет поправка о государственной поддержке этого народного движения. Это правильно, это необходимо, это важно и очень полезно», — сказал Харатьян.

Поправки в статью 114 Конституции России гласят, что правительство РФ осуществляет меры по поддержке добровольческой (волонтерской) деятельности.

В четверг стартовало голосование по поправкам в Конституцию РФ. Участки будут работать до 1 июля включительно с 8:00 до 20:00.