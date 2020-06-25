РИАМО - 25 июн. Художественный руководитель Московского губернского театра, актер Сергей Безруков проголосовал по поправкам в Конституцию на участке №2090, который расположен в ЦФСН «Чайка» в подмосковных Озерах.

«Решил так рано приехать, потому что потом может времени не быть, много дел. Хоть работы нет, а забот много. Поэтому в первый день и решил», — сказал Безруков.

Он отметил, что раз есть требования по соблюдению эпидемиологической безопасности, то их нужно выполнять. Сам актер пользуется обеззараживающими средствами.

Основной день голосования по вопросу внесения поправок в Конституцию России назначен на 1 июля, однако отдать свой голос можно уже с четверга. Это сделано ради удобства и безопасности граждан.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев еще раз напомнил жителям региона о важности участия в голосовании по вопросу внесения поправок в Конституцию. В Подмосковье насчитывается 5,8 миллиона избирателей, для участия в голосовании в регионе открыли более 4 тысяч «классических» участков и свыше 2 тысяч площадок на открытом воздухе.

Что нужно знать о голосовании по поправкам в Конституцию РФ в Московском регионе>>