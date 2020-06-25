РИАМО (БАЛАШИХА) – 25 июн. Спикер Мособлдумы Игорь Брынцалов выделит материальную помощь одиноко проживающим пенсионеркам из Балашихи, обратившимся к нему за помощью, говорится в сообщении пресс-службы Мособлдумы.

На один из личных приемов к Брынцалову обратились жители Балашихи с просьбой об оказании поддержки. Двое из них – одиноко проживающие пенсионерки, которые попросили спикера Мособлдумы оказать материальную помощь на покупку лекарств и на лечение.

«Поддержка старшего поколения – это наш долг. Поэтому по данным обращениям принято положительное решение – денежные средства направлю через управление соцзащиты города», – сказал Брынцалов.

Другая жительница Балашихи Галина Павловна рассказала, что проживает с онкобольным мужем и несовершеннолетним внуком. Доходов, кроме пенсий, семья не имеет. По обращению женщины Брынцаловым принято положительное решение, и материальная помощь также будет направлена через органы соцзащиты.

В ходе приема к Брынцалову обратилась и Яна Гренкова в связи с тем, что попала в трудные условия: во время пандемии не работала, так как ее парикмахерская была закрыта. Сейчас у нее накопились долги за аренду муниципального помещения. Помимо этого, женщина одна воспитывает двоих дочерей.

«На федеральном уровне приняты меры поддержки для десятков отраслей бизнеса – среди них есть и парикмахерские. Но, учитывая жизненную ситуацию Яны Владимировны, помощь будет оказана», – подчеркнул Брынцалов.