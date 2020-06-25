РИАМО - 25 июн. Председатель Совета при губернаторе Московской области по развитию гражданского общества и правам человека Марина Юденич проголосовала по поправкам в Конституцию РФ на избирательном участке в поселке Сосны Одинцовского округа, сообщает «360».
По ее словам, стартовавшее голосование проходит без серьезных жалоб.
Она подчеркнула, что для текущего голосования важны не только легитимность, но и соблюдение санитарной безопасности.
Основной день голосования по вопросу внесения поправок в Конституцию России назначен на 1 июля, однако отдать свой голос можно уже с четверга. Это сделано ради удобства и безопасности граждан.
Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев еще раз напомнил жителям региона о важности участия в голосовании по вопросу внесения поправок в Конституцию. В Подмосковье насчитывается 5,8 миллиона избирателей, для участия в голосовании в регионе открыли более 4 тысяч «классических» участков и свыше 2 тысяч площадок на открытом воздухе.
Что нужно знать о голосовании по поправкам в Конституцию РФ в Московском регионе>>
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