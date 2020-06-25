РИАМО - 25 июн. Специалисты ГПБУ «Мосприрода» зафиксировали дневную активность бобров на природных территориях заказника «Долина реки Сетунь», говорится в сообщении пресс-службы ведомства.

«Возможно, появление этих животных днем связано с уменьшением посещаемости природного заказника в период самоизоляции, что позволило бобрам забыть об осторожности», - говорится в сообщении.

Речные бобры живут в природном заказнике «Долина реки Сетунь» более 10 лет. Столько же - и на особо охраняемой природной территории «Природно-исторический парк «Покровское-Стрешнево», в границах памятника природы «Долина реки Химки».

Специалисты Мосприроды отмечают, что обитание на природных территориях бобров указывает на благоприятную экологическую обстановку в месте их проживания.

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