РИАМО - 25 июн. К 2035 году в Троицком и Новомосковском административных округах планируется построить 25 новых станций метрополитена, сообщил журналистам в четверг глава департамента развития новых территорий Москвы Владимир Жидкин.

«С момента присоединения к Москве в ТиНАО уже открыто восемь станций метро. В наших планах к 2035 году построить еще 25 станций метро и 72 километра линий метрополитена», — сказал Жидкин.

По его словам, в строительство метрополитена на территории новой Москвы уже инвестировано 100 миллиардов рублей.

В новой Москве в настоящий момент проектируется 15 станций метро. Сейчас работы ведутся на участке от «Улицы Новаторов» до «Коммунарки» Коммунарской линии метро. Ветка протянется от станции «Севастопольский проспект» до города Троицка.