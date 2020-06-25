РИАМО - 25 июн. К 2035 году в Троицком и Новомосковском административных округах планируется построить 25 новых станций метрополитена, сообщил журналистам в четверг глава департамента развития новых территорий Москвы Владимир Жидкин.
«С момента присоединения к Москве в ТиНАО уже открыто восемь станций метро. В наших планах к 2035 году построить еще 25 станций метро и 72 километра линий метрополитена», — сказал Жидкин.
По его словам, в строительство метрополитена на территории новой Москвы уже инвестировано 100 миллиардов рублей.
В новой Москве в настоящий момент проектируется 15 станций метро. Сейчас работы ведутся на участке от «Улицы Новаторов» до «Коммунарки» Коммунарской линии метро. Ветка протянется от станции «Севастопольский проспект» до города Троицка.
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