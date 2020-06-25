РИАМО (ЩЕЛКОВО) - 25 июн. Активисты «Молодой Гвардии» и депутат Мособлдумы Владимир Шапкин навестили ветерана Великой Отечественной войны Сергея Сергеичева из Щелкова и передали ему слуховой аппарат, говорится в сообщении пресс-службы Щелковского отделения «Молодой Гвардии».

«Хотелось бы низко поклониться всем, кто героически, потом и кровью, прокладывал путь к Великой Победе», – сказал Шапкин.

Также молодогвардейцы передали ветерану продуктовый набор к чаю.