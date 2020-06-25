РИАМО - 25 июн. Глава подмосковного Реутова, секретарь местного отделения партии «Единая Россия» Станислав Каторов дал старт голосованию по поправкам в Конституцию Российской Федерации на открывшихся в муниципалитете избирательных участках, говорится в сообщении пресс-службы главы городского округа.

«Сегодня дан старт дням предварительного голосования. В течение недели каждый из нас может и должен высказать свое отношение к поправкам в Конституцию РФ. Я уже проголосовал и призываю каждого прийти на избирательный участок. Как никогда сегодня важно и нужно сделать правильный выбор, который определит наше будущее», - сказал Каторов.

В Реутове 25 июня в 8:00 открылись избирательные участки. Всего в городе действуют 46 участковых избирательных комиссий, которые распределены по 19 адресам: школам, досуговым центрам, учреждениям культуры. Общероссийское голосование будет проходить в течение семи дней: участки открыты с 8:00 до 20:00 с 25 июня по 1 июля включительно.

«На всех избирательных участках Реутова предприняты все меры безопасности. Для предотвращения большого скопления людей на выборный процесс отведены семь дней. Места голосования оборудованы отдельными входом и выходом, проводится регулярная санобработка помещений. Соблюдается социальная дистанция, избирателям выдаются перчатки, одноразовые маска и ручка для заполнения бюллетеней», - отметил Каторов.

Председатель избирательной комиссии городского округа Реутов Ольга Укропова уточнила, что на каждом входе в избирательный участок организована процедура измерения температуры бесконтактным способом.

«Избиратель показывает паспорт члену комиссии на безопасном расстоянии – 1,5 - 2 метра. Безопасность членов комиссий также обеспечена в полном объеме. Сотрудники участковых избирательных комиссий будут находиться на участках в масках, перчатках и защитных экранах для лица», - уточнила Укропова.

Голосование проходит по месту регистрации. Узнать номер и адрес своего избирательного участка можно по телефону территориальной избирательной комиссии: 8 (498) 661-91-40. Звонки принимаются с 9:00 до 20:00 по будням и с 10:00 до 14:00 по выходным.

Кроме того, жители могут воспользоваться телефоном горячей линии Мособлизбиркома для получения справочной информации о порядке участия в общероссийском голосовании, уточнить адреса и номера телефонов своей участковой комиссии: 8 (800) 550- 97-44. График работы горячей линии: в будние дни – с 9:00 до 20:00, в выходные – с 9:00 до 17:00.

Для максимального удобства граждан организована новая форма голосования вне помещения – бесконтактное голосование на дому. Для этого голосующему необходимо уведомить о своем желании участковую избирательную комиссию. Это можно сделать несколькими способами: позвонить в территориальную избирательную комиссию по номеру 8 (498) 661-91-40 или участковую избирательную комиссию, подать заявление через портал госуслуг, а также заявить о своем желании очно – в участковой избирательной комиссии. Срок подачи заявления – с 16 июня до 17:00 1 июля.

Сотрудник придет к квартире, повесит на ручку двери запечатанный пакет с бюллетенем, брошюрой о поправках и индивидуальным набором средств защиты с маской, перчатками, антисептиком и ручкой. Участник голосования самостоятельно забирает пакет, делает выбор, после чего опускает бюллетень в ящик, оставленный на лестничной площадке.

Найти свой избирательный участок жители могут по ссылке: http://reutov.net/news/index.php?id_4=izbiratelnye-uchastki-v-reutove.

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