РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 25 июн. Глава подмосковных Люберец Владимир Ружицкий призвал жителей муниципалитета принять участие в голосовании по поправкам в Конституцию РФ, передает корреспондент «РИАМО в Люберцах».

В четверг Ружицкий посетил один из открывшихся участков для голосования в Люберецком дворце культуры. По данным на 12:00 там проголосовали шесть человек.

«У нас уже заработали 167 участков для голосования. Оно будет идти целую неделю, это сделано для удобства жителей, а также для предотвращения большого скопления людей, ведь коронавирус никуда не ушел. Удобно - можно подобрать комфортное время и проголосовать без спешки до 30 июня. А 1 июля состоится всероссийское голосование», - сказал Ружицкий.

Он добавил, что в этом году также впервые будет организовано голосование во дворах. Расписание можно найти на официальном сайте администрации округа: люберцы.рф.

По 1 июля проходит общероссийское голосование по поправкам в Конституцию РФ. Для профилактики и недопущения распространения коронавируса на всех участках городского округа Люберцы будут строго соблюдаться меры предосторожности. Все без исключения места для голосования, в том числе во дворах, будут обеспечены средствами индивидуальной защиты. Каждому избирателю на входе измерят температуру, выдадут маску, перчатки и ручку. Помещения будут регулярно дезинфицировать, присутствие врачей предусмотрено на каждом участке.

Также созданы условия для минимизации контакта между избирателями - одновременно смогут проголосовать всего 1-2 человека. При этом в течение часа в помещении будут находиться порядка 8-12 человек.

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