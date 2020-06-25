РИАМО - 25 июн. В России начали стремительно падать продажи презервативов, в первую неделю июня в финансовом выражении спад составил 55% по сравнению с пиком продаж в марте, пишет в четверг газета «Известия».

Исследование рынка презервативов провела аналитическая компания DSM.

«С 1 по 7 июня продажи презервативов в России оцениваются в 72,9 миллиона рублей, что вдвое меньше, чем в пиковую неделю подготовки к режиму самоизоляции 16-21 марта. Тогда продажи составили почти 165 миллионов рублей», — отмечается в материале.

Примечательно, что на 11-й неделе 2020 года (9-15 марта) россияне потратили на покупку презервативов на 84% больше, чем в то же время в 2019-м, а на 12-й неделе — вдвое больше обычного.

В конце марта — начале апреля на презервативы сохранялся повышенный спрос на уровне 5-37% выше прошлогоднего в зависимости от недели. При этом спрос постепенно снижался.

За время самоизоляции в стране активно росли продажи не только презервативов, но и виагры, а также аналогичных препаратов.