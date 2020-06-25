РИАМО - 25 июн. Объем инвестиций в развитие Троицкого и Новомосковского административных округов может составить 2,5 триллиона рублей к 2023 году, сообщил в четверг журналистам глава департамента развития новых территорий Москвы Владимир Жидкин.

«К 2023-му году планируем обеспечить объем инвестирования в ТиНАО в размере 2,5 триллиона рублей. При этом показатель налоговых поступлений в бюджет города Москвы может превысить 90 миллиардов рублей», — сказал Жидкин.

Он отметил, что, согласно прогнозам, к 2023-му году в ТиНАО объем ввода недвижимости преодолеет планку в 30 миллионов квадратных метров.

Жидкин подчеркнул, что покупателями недвижимости являются активные молодые граждане, которые планируют жить и работать в новой Москве.