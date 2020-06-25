РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 25 июн. В подмосковных Люберцах в четверг состоится онлайн-урок по хореографии, говорится в сообщении пресс-службы администрации муниципалитета.

«В период летних каникул Красковский культурный центр продолжает организовывать онлайн-мероприятия, в афише на 25 июня представлены новые видео мастер-классов для аудитории разного возраста. Дистанционный урок по хореографии «Танцуем каждый день» стартует в 15:00 в Instagram-аккаунте Красковского культурного центра: @kraskovo_kkc», - говорится в сообщении.

Также в аккаунте учреждения культуры разместили видеоурок по народному танцу «Русский перепляс» от Виктории Ивановой. Он прошел в рамках онлайн-инсталагеря «Лето в творчестве». Свой танец также можно снять на видео и прислать в директ.

«Онлайн-инфоминутка о мировых достопримечательностях «Интересные факты» ждет встречи с аудиторией в 19:00», - отмечается в материале.